20 公升拖把箱專用適配器

非常適合用嚟喺預浸（浸泡）期間，方便將織帶式拖把放進水桶入面，並喺之後嘅清潔作業過程中，將其固定喺框架之上。

技術說明

技術數據

淨重 (不含配件) (kg) 0.4
尺寸(長x寬x高) (mm) 460 x 190 x 230