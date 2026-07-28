強力噴嘴 25°, 035

扇形噴霧噴頭，最適合用於大面積覆蓋和頑固的污垢和污漬。

技術說明

技術數據

噴嘴尺寸 ( ) 35
角度 (°) 25
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
顏色 銀色
兼容的設備