250毫米噴霧管, 無法旋轉

250 毫米不鏽鋼噴霧管。 附手動螺紋接頭。 無法旋轉。

250 毫米不鏽鋼噴霧管。 附手動螺紋接頭。 無法旋轉。

技術說明

技術數據

長度 (mm) 250
連接螺紋 M22 x 1,5
包括包裝的重量 (kg) 0.3
兼容的設備