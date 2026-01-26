防濺罩

透明的防濺罩，適用於K 2至K 7級Kärcher高壓清洗機，可保護操作員和周圍環境免受噴水的濺彈。適用於清潔角落和邊緣。

非常適合清潔角部和邊緣：防濺罩-專為Kärcher的K 2至K 7高壓清洗機而設-有效地保護操作員和周圍環境免受噴水的濺彈。 透明的設計可確保清晰地看到要清潔的區域。 毋庸置疑，該配件與所有新的可變強力噴管、多噴嘴以及新的旋轉噴嘴兼容。 （不適用於MP 4和MP 180多強力噴嘴五合一（2.643-238.0，2.643-239.0））

特點和好處
擋板
  • 為操作員提供可靠的防濺水保護，尤其是在清潔角落和邊緣時。
透明設計
  • 清晰可見的待清潔表面可確保獲得更好的清潔效果。
供貨範圍內包含多個轉接器
  • 與所有新的可變強力噴管和多噴嘴以及以前和新的旋轉噴頭兼容。
技術說明

技術數據

顏色 黑色
重量 (kg) 0.3
包括包裝的重量 (kg) 0.5
尺寸(長x寬x高) (mm) 220 x 188 x 237

不适用于MP 4和MP 180多功能5合1强力喷枪 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Videos
應用領域
  • 樓梯
  • 家庭和花園周圍的區域