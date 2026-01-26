防濺罩
透明的防濺罩，適用於K 2至K 7級Kärcher高壓清洗機，可保護操作員和周圍環境免受噴水的濺彈。適用於清潔角落和邊緣。
非常適合清潔角部和邊緣：防濺罩-專為Kärcher的K 2至K 7高壓清洗機而設-有效地保護操作員和周圍環境免受噴水的濺彈。 透明的設計可確保清晰地看到要清潔的區域。 毋庸置疑，該配件與所有新的可變強力噴管、多噴嘴以及新的旋轉噴嘴兼容。 （不適用於MP 4和MP 180多強力噴嘴五合一（2.643-238.0，2.643-239.0））
特點和好處
擋板
- 為操作員提供可靠的防濺水保護，尤其是在清潔角落和邊緣時。
透明設計
- 清晰可見的待清潔表面可確保獲得更好的清潔效果。
供貨範圍內包含多個轉接器
- 與所有新的可變強力噴管和多噴嘴以及以前和新的旋轉噴頭兼容。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.3
|包括包裝的重量 (kg)
|0.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|220 x 188 x 237
不适用于MP 4和MP 180多功能5合1强力喷枪 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Videos
應用領域
- 樓梯
- 家庭和花園周圍的區域