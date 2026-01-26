非常適合清潔角部和邊緣：防濺罩-專為Kärcher的K 2至K 7高壓清洗機而設-有效地保護操作員和周圍環境免受噴水的濺彈。 透明的設計可確保清晰地看到要清潔的區域。 毋庸置疑，該配件與所有新的可變強力噴管、多噴嘴以及新的旋轉噴嘴兼容。 （不適用於MP 4和MP 180多強力噴嘴五合一（2.643-238.0，2.643-239.0））