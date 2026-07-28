柔性手持噴嘴套件由帶有可調側翼的手持噴嘴和高品質超細纖維布組成。它們可以在難以觸及的平坦和曲面上提供最佳清潔效果。手持噴嘴可在輕微壓力下自動適應表面。得益於特殊的環形結構，布料確保了特別有效的污垢收集。高蒸汽透過性使得清潔效果出色且衛生 —— 即使是角落和邊緣也能迅速清潔乾淨。使用鉤環系統，布料可以快速輕鬆地固定在手持噴嘴上。在清潔過程中，布料將穩固地保持在位置，不會滑動。清潔完成後，已使用的布料可輕鬆從手持噴嘴上卸下，而無需接觸污垢。