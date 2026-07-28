柔性手持噴嘴組合
這套配有柔性手持噴嘴和相配的超細纖維布，完美適用於清潔廚房和浴室中平坦及曲面（例如水槽）上的頑固污垢。
柔性手持噴嘴套件由帶有可調側翼的手持噴嘴和高品質超細纖維布組成。它們可以在難以觸及的平坦和曲面上提供最佳清潔效果。手持噴嘴可在輕微壓力下自動適應表面。得益於特殊的環形結構，布料確保了特別有效的污垢收集。高蒸汽透過性使得清潔效果出色且衛生 —— 即使是角落和邊緣也能迅速清潔乾淨。使用鉤環系統，布料可以快速輕鬆地固定在手持噴嘴上。在清潔過程中，布料將穩固地保持在位置，不會滑動。清潔完成後，已使用的布料可輕鬆從手持噴嘴上卸下，而無需接觸污垢。
特點和好處
柔性側翼這款柔性手持噴嘴可以輕鬆適應水槽和浴缸等曲面。該布料高效清潔各種表面，並不留任何殘留污垢。 錐形側翼使得清潔難以觸及的區域變得容易，例如水龍頭後方。
高品質超細纖維布布料的特殊環形結構確保了特別良好的污垢收集和徹底的清潔效果。 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統布料通過按壓輕鬆固定在手持噴嘴上。 清潔過程中布料不會滑動。
織帶布
- 更換布料時無需接觸污垢：簡單地握住布料的織帶，將手持噴嘴向上拔開。
布料包覆手持噴嘴的所有側面
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
- 防止家具刮傷。
小巧尺寸
- 手持噴嘴的尺寸適合中型區域。
技術說明
技術數據
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|160 x 170 x 55
Videos
應用領域
- 洗手盆
- 不規則牆面
- 窗戶和玻璃表面
- 淋浴間/浴缸
- 廚房的工作檯面
- 滾刀
- 烤箱
- 排氣罩