杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h

DUO Advanced 3 杯泡沫噴槍，設計用於腐蝕性清潔劑。 直接切換到高壓清洗、噴灑角度調節和兩升水箱。

由於其基體由堅固的生態黃銅製成，高品質的 DUO Advanced 3 杯泡沫噴槍可靈活調節噴射角度，也特別適合與腐蝕性清潔劑一起使用。 設計用於使用具有伺服控制功能和 900 至 2500 l/h 流速的 Kärcher 高壓清洗機進行清潔任務，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。 此外，DUO Advanced 3 有一個堅固的、符合人體工程學的兩升洗滌劑容器，頸部有一個額外的把手和一個大的加註口。 由於通過集成百葉窗提供精確的三階段計量選項，實際上排除了對洗滌劑計量的無意調整。

特點和好處
杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h: 能夠在清潔化學劑和高壓清洗之間直接切換
能夠在清潔化學劑和高壓清洗之間直接切換
無需更換噴槍或附件，節省時間。
杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h: 符合人體工程學的兩升洗滌劑容器
符合人體工程學的兩升洗滌劑容器
可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h: 帶集成百葉窗的洗滌劑計量
帶集成百葉窗的洗滌劑計量
促進精確的三階段洗滌劑劑量。 以獲得最佳泡沫質量。 防止潛在的洗滌劑過量。
具有耐用鎳塗層的基體
  • 特級防腐蝕和耐久的設計
  • 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
  • 非常精密的泡沫噴射。
  • 允許更遠距離的安全工作。
技術說明

技術數據

水流量 (l/h) 900 - 2500
噴嘴尺寸 (mm) 38
最大壓力 (bar) 300
劑量 (%) 1 - 2 - 4
水槽容量(公升) (l) 2
溫度 (°C) max. 60
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
包括包裝的重量 (kg) 1.5
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應用領域
  • 汽車、工業和農業領域的車輛和機器清潔
  • 建築業（門面清潔，建築車輛和設備的清潔）
附件