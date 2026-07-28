杯泡沫噴杆 進階版3, 900 l/h - 2500 l/h
DUO Advanced 3 杯泡沫噴槍，設計用於腐蝕性清潔劑。 直接切換到高壓清洗、噴灑角度調節和兩升水箱。
由於其基體由堅固的生態黃銅製成，高品質的 DUO Advanced 3 杯泡沫噴槍可靈活調節噴射角度，也特別適合與腐蝕性清潔劑一起使用。 設計用於使用具有伺服控制功能和 900 至 2500 l/h 流速的 Kärcher 高壓清洗機進行清潔任務，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。 此外，DUO Advanced 3 有一個堅固的、符合人體工程學的兩升洗滌劑容器，頸部有一個額外的把手和一個大的加註口。 由於通過集成百葉窗提供精確的三階段計量選項，實際上排除了對洗滌劑計量的無意調整。
特點和好處
能夠在清潔化學劑和高壓清洗之間直接切換無需更換噴槍或附件，節省時間。
符合人體工程學的兩升洗滌劑容器可以毫不費力地完成長時間的清潔任務。
帶集成百葉窗的洗滌劑計量促進精確的三階段洗滌劑劑量。 以獲得最佳泡沫質量。 防止潛在的洗滌劑過量。
具有耐用鎳塗層的基體
- 特級防腐蝕和耐久的設計
- 在需要時便於使用腐蝕性清潔劑。
噴射角度靈活設置
- 非常精密的泡沫噴射。
- 允許更遠距離的安全工作。
技術說明
技術數據
|水流量 (l/h)
|900 - 2500
|噴嘴尺寸 (mm)
|38
|最大壓力 (bar)
|300
|劑量 (%)
|1 - 2 - 4
|水槽容量(公升) (l)
|2
|溫度 (°C)
|max. 60
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|包括包裝的重量 (kg)
|1.5
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應用領域
- 汽車、工業和農業領域的車輛和機器清潔
- 建築業（門面清潔，建築車輛和設備的清潔）