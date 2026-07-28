由於其基體由堅固的生態黃銅製成，高品質的 DUO Advanced 3 杯泡沫噴槍可靈活調節噴射角度，也特別適合與腐蝕性清潔劑一起使用。 設計用於使用具有伺服控制功能和 900 至 2500 l/h 流速的 Kärcher 高壓清洗機進行清潔任務，泡沫槍允許用戶直接切換到高壓噴射。 此外，DUO Advanced 3 有一個堅固的、符合人體工程學的兩升洗滌劑容器，頸部有一個額外的把手和一個大的加註口。 由於通過集成百葉窗提供精確的三階段計量選項，實際上排除了對洗滌劑計量的無意調整。