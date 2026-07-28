360°旋轉動臂，用於高壓工具

HP工作軟管的旋轉臂（360°旋轉圓）。 安裝在洗手間上方。

技術說明

技術數據

重量 (kg) 18.5
包括包裝的重量 (kg) 18.8
尺寸(長x寬x高) (mm) 1950 x 280 x 180