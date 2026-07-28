Kärcher 36 V / 2.5 Ah電池電源可更換電池適用於Kärcher36 V 電池能量電池平台中的所有設備。 創新的實時技術和LCD顯示屏，剩餘運行及充電時間和電量（取決於所使用的設備）一目了然。 高效的鋰離子電池可提供一致的性能，並確保電池不會因頻繁的局部放電（記憶效應）而自行放電或失去容量。