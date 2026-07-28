盤刷, 中等, 紅色, 406 mm

紅色標準圓盤刷，用於定期維護清潔。

技術說明

技術數據

顏色 紅色
硬度等級 中等
數量 (Piece(s)) 1
包括包裝的重量 (kg) 2.9
兼容的設備