盤刷, 硬, 黑色, 406 mm

黑色，極具磨蝕性的圓盤刷，用於深清潔帶有非常粘塵的耐磨地板覆蓋物。

技術說明

技術數據

顏色 黑色
硬度等級
數量 (Piece(s)) 1
包括包裝的重量 (kg) 3
兼容的設備