萬用型刷片, 中軟, 紅色, 406 mm, 5 Piece(s)

中等軟度，用於所有表面的濕式清潔和噴霧清潔。

技術說明

技術數據

顏色 紅色
直徑 (mm) 406
硬度等級 中軟
數量 (Piece(s)) 5
包括包裝的重量 (kg) 1.2
兼容的設備