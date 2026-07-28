空心噴嘴

直徑： 22 毫米。可連接任意數量的延長件。

技術說明

技術數據

重量 (kg) 0.2
包括包裝的重量 (kg) 0.2
尺寸(長x寬x高) (mm) 210 x 37 x 37
兼容的設備