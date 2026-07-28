EasyFix 地板噴頭磨料布套裝
EasyFix磨料地板清潔布甚至可以清除耐刮擦的石材地板上的頑固污漬。魔術貼可輕鬆連接和拆卸，而不會與灰塵接觸。
使用EasyFix磨料地板清潔布套裝，所有污漬都會從耐刮擦的石材地板上消失。 該套件包括2個高吸收性超細纖維地板清潔布，可確保出色且衛生的清潔效果。 只需使用魔術貼，將地板清潔布簡單地固定在EasyFix蒸氣清潔器地板噴頭上，然後就可以從確保清潔所有角落和邊緣開始進行工作。 一個特別方便的功能是將耐磨的地板清潔布從地板噴頭上取下，而不會與灰塵接觸：為此，只需踩踏連接到布上的帶，然後向上拉動地板噴頭即可。 可以在60°C的洗衣機中清潔抹布。
特點和好處
優質微纖維
- 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
- 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統
- 只需按壓地板清潔布即可輕鬆將地板清潔布固定在地板噴嘴上。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶
- 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|纖維成分紡織品
|100% 聚酯
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 112 x 18
應用領域
- 石板
- 硬地板
- 不規則牆面