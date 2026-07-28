使用EasyFix磨料地板清潔布套裝，所有污漬都會從耐刮擦的石材地板上消失。 該套件包括2個高吸收性超細纖維地板清潔布，可確保出色且衛生的清潔效果。 只需使用魔術貼，將地板清潔布簡單地固定在EasyFix蒸氣清潔器地板噴頭上，然後就可以從確保清潔所有角落和邊緣開始進行工作。 一個特別方便的功能是將耐磨的地板清潔布從地板噴頭上取下，而不會與灰塵接觸：為此，只需踩踏連接到布上的帶，然後向上拉動地板噴頭即可。 可以在60°C的洗衣機中清潔抹布。