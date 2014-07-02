密封錐完整套件

用於將帶有公接頭的高壓軟管安裝到 M22 x 1.5 螺紋上。替代選項 : 4.111-032.0 適配器 4 - 新設備 / 舊款軟管，帶旋轉功能。

技術說明

技術數據

連接螺紋 M22 x 1,5
包括包裝的重量 (kg) 0.2
兼容的設備