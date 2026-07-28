Adapter male thread G3/8"-M22x1,5

黃銅轉接頭， 3/8" 外螺紋轉 M 22 × 1.5 外螺紋，適用於最大 400 巴壓力，最高 150 °C 。

技術說明

技術數據

溫度 (°C) max. 150
顏色 黃銅
兼容的設備