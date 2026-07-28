EasyFix 全能型地板清潔布套裝包含三種不同布料，用於蒸氣清潔器進行環保地板清潔。敏感型布料具有較少的蒸氣透氣性 — 非常適合用於敏感的密封地板。超磨損型布料含有更高比例的研磨纖維，可輕松去除頑固污垢。磨損型布料具有帶有磨擦纖維的去污功能，並帶有額外柔軟的紡織部件，用於在使用超磨損型布料清潔後擦拭，可提供出色的污垢去除。憑藉鉤環系統，布料可以輕鬆且快速地固定在蒸氣清潔器的 EasyFix 地板噴頭上：只需將地板清潔布按壓到 EasyFix 地板噴頭上即可。在工作過程中，布料保持穩固位置。清潔完畢後，可輕鬆將使用過的布料從 EasyFix 地板噴頭上取下，而無需接觸污垢：只需踩踏布料上的腳踏板，然後將地板噴頭從布料上拉開即可。