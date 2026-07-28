Allrounder floor cloth set EasyFix
全能型 EasyFix 地板清潔布套裝 — 適用於各種污垢和地板，從敏感的密封地板到磁磚上頑固的污垢，都能輕鬆應對。
EasyFix 全能型地板清潔布套裝包含三種不同布料，用於蒸氣清潔器進行環保地板清潔。敏感型布料具有較少的蒸氣透氣性 — 非常適合用於敏感的密封地板。超磨損型布料含有更高比例的研磨纖維，可輕松去除頑固污垢。磨損型布料具有帶有磨擦纖維的去污功能，並帶有額外柔軟的紡織部件，用於在使用超磨損型布料清潔後擦拭，可提供出色的污垢去除。憑藉鉤環系統，布料可以輕鬆且快速地固定在蒸氣清潔器的 EasyFix 地板噴頭上：只需將地板清潔布按壓到 EasyFix 地板噴頭上即可。在工作過程中，布料保持穩固位置。清潔完畢後，可輕鬆將使用過的布料從 EasyFix 地板噴頭上取下，而無需接觸污垢：只需踩踏布料上的腳踏板，然後將地板噴頭從布料上拉開即可。
特點和好處
高品質的纖維混合物
- 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
- 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統
- 地板清潔布只需輕輕按壓即可輕鬆固定在地板噴嘴上。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶
- 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
- 應用範圍（例如廚房和浴室的分隔）可以在踏板上的一個區域中註明
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 115 x 10
應用領域
- 石板
- 硬地板
- 不規則牆面