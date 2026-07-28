該噴頭套件可改善Kärcher濕式衝擊配件的性能。 由濕式衝擊噴頭和噴頭插入件組成。 僅與濕式衝擊配件結合使用4.115-000.0 | 4.115-006.0。有了我們的 BC 14/12 型清桶機，清桶工作比以往任何時候都更輕鬆、更經濟。不需要費時的搬運，而是直接將清桶器插入桶或容器中就可以立即開始清洗。清洗結束後，只需輕輕一動手，設備就會立即從高壓清洗模式切換到抽吸模式，從而使桶或容器可以再次使用。這個過程是如此令人信服，以至于位于溫斯貝格的國家葡萄栽培和水果種植教學與研究所甚至將我們的橡木桶清洗機用于教學和清洗橡木桶。