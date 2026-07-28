組合噴頭

塑料地板噴頭，ID 35，可切換。

技術說明

技術數據

標準寬度(公釐) ( ) ID 35
數量 (Piece(s)) 1
寬 (mm) 280
顏色 煙灰色
重量 (kg) 0.7
包括包裝的重量 (kg) 0.7
尺寸(長x寬x高) (mm) 278 x 260 x 68
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