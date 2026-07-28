吸尘手扒 DN35（替代28631500）

實用的塑料軟墊噴嘴，公稱直徑為 DN 35 ，非常適合溫和清潔沙發、扶手椅、軟墊椅和床等軟墊家具。

技術說明

技術數據

標準寬度(公釐) ( ) ID 35
數量 (Piece(s)) 1
顏色 黑色