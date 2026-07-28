用於泡沫噴槓進階版 DUO的 2 升清潔劑容器

額外的 2 升容器使清潔劑可以通過 Kärcher Basic、Advanced 和 DUO Advanced 杯式泡沫噴槍快速更換。

技術說明

技術數據

包括包裝的重量 (kg) 0.2