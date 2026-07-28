EasyFinish 蒸氣壓力熨斗
輕鬆熨燙：高品質EasyFinish蒸氣壓力熨斗，具有最佳的固定溫度設置和輕巧的陶瓷塗層底板。 迷人的黑色設計。
無皺洗衣很容易：憑藉方便的輕質底和陶瓷塗層，高級EasyFinish蒸氣壓力熨斗可輕鬆在材料上滑動。 同時，蒸氣壓力始終保持較高，這意味著熨燙速度最多可提高50％。 但不僅壓力節省了時間：由於所有材料的最佳固定溫度設置，不再需要繁瑣的手動溫度調節和麻煩的衣物分類。 此外，這種緊湊的熨斗以其特別容易的操作和精巧的黑色設計給人留下深刻的印象。
特點和好處
完整底板上的蒸汽出口
- 整個底板上平均的蒸汽輸出
最佳固定溫度設置
- 由於預先設定了所有紡織品的最佳溫度，因此無需手動調節溫度。
產品尺寸輕巧
- 便於搬運和節省空間。
陶瓷塗層鐵底
- 大大方便了熨斗的滑動。
始終如一的蒸汽輸出
- 50%更快的織物的熨燙
自動關機功能
- 蒸氣壓力熨斗會在5分鐘後自動關閉–從而提高安全性並降低電費。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|1.5
|包括包裝的重量 (kg)
|1.9
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|258 x 120 x 124
應用領域
- 所有適合熨燙的衣物