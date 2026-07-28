無皺洗衣很容易：憑藉方便的輕質底和陶瓷塗層，高級EasyFinish蒸氣壓力熨斗可輕鬆在材料上滑動。 同時，蒸氣壓力始終保持較高，這意味著熨燙速度最多可提高50％。 但不僅壓力節省了時間：由於所有材料的最佳固定溫度設置，不再需要繁瑣的手動溫度調節和麻煩的衣物分類。 此外，這種緊湊的熨斗以其特別容易的操作和精巧的黑色設計給人留下深刻的印象。