地面吸嘴組合 EasyFix
憑藉其方便的鉤環系統和兼容的通用地板清潔布，您可以在不接觸污垢的情況下更換 EasyFix 地板噴頭組的清潔布。
EasyFix 蒸氣清潔器地板噴嘴配備兼容的通用地板清潔布，在密封硬質地板上確保出色的清潔效果 — 即使在角落和邊緣處。憑藉巧妙的鉤環系統，通用地板清潔布可以快速且輕鬆地固定在地板噴嘴上：只需將地板清潔布按壓到 EasyFix 地板噴嘴上，即可使用。清潔完畢後，地板清潔布可輕鬆從 EasyFix 地板噴嘴上拆下，而無需接觸污垢：只需踩踏布料上的腳踏板，然後將地板噴頭從布料上拉出即可。
特點和好處
高品質微纖維
- 布料中的特殊環結結構確保在所有密封硬表面上具有特別出色的污垢清潔和徹底清潔效果
- 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
方便的hoop-and-loop系統
地板清潔布上的基帶
- 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
- 應用範圍（例如廚房和浴室的分隔）可以在踏板上的一個區域中註明
創新的薄片技術
- 通過翼片技術，蒸氣均勻分佈在清潔表面和地板清潔布上
柔性噴嘴接頭
- 無論使用者的身高如何，都符合人體工程學且有效清潔。
- 非常適合到達家具底下。
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.3
|包括包裝的重量 (kg)
|0.4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 115 x 100
應用領域
- 硬地板
- 不規則牆面