EasyFix 蒸氣清潔器地板噴嘴配備兼容的通用地板清潔布，在密封硬質地板上確保出色的清潔效果 — 即使在角落和邊緣處。憑藉巧妙的鉤環系統，通用地板清潔布可以快速且輕鬆地固定在地板噴嘴上：只需將地板清潔布按壓到 EasyFix 地板噴嘴上，即可使用。清潔完畢後，地板清潔布可輕鬆從 EasyFix 地板噴嘴上拆下，而無需接觸污垢：只需踩踏布料上的腳踏板，然後將地板噴頭從布料上拉出即可。