敏感地面布組合 EasyFix
Sensitive EasyFix 地板清潔布套裝包括兩條高品質柔軟地板清潔布，非常適合溫和清潔敏感的密封地板。
Sensitive 地板清潔布套裝包含兩條由非常柔軟纖維製成的布料，轉移的濕氣和熱量較少，這意味著即使是敏感的密封地板也可以非常溫和地進行蒸氣清潔。憑藉鉤環系統，布料可以輕鬆且快速地固定在蒸氣清潔器的 EasyFix 地板噴嘴上：只需將地板清潔布按壓到 EasyFix 地板噴嘴上即可。在使用過程中，布料保持牢固位置 — 即使是角落和邊緣也能輕松清潔。工作完成後，可輕鬆將使用過的布料從 EasyFix 地板噴嘴上取下，而不會接觸到污垢：只需踩踏布料上的腳踏板，然後將噴嘴從上面拉開即可。
特點和好處
適用於特別溫和的清潔極其柔軟和細緻的纖維確保溫和地清除污垢，並結合高污垢吸收力，達到在所有密封硬表面上進行徹底清潔的清潔效果
方便的hoop-and-loop系統地板清潔布只需輕輕按壓即可輕鬆固定在地板噴嘴上。 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。 應用範圍（例如廚房和浴室的分隔）可以在踏板上的一個區域中註明
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 115 x 10
應用領域
- 適用於密封的硬地板。
- 硬地板
- 不規則牆面