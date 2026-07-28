Sensitive 地板清潔布套裝包含兩條由非常柔軟纖維製成的布料，轉移的濕氣和熱量較少，這意味著即使是敏感的密封地板也可以非常溫和地進行蒸氣清潔。憑藉鉤環系統，布料可以輕鬆且快速地固定在蒸氣清潔器的 EasyFix 地板噴嘴上：只需將地板清潔布按壓到 EasyFix 地板噴嘴上即可。在使用過程中，布料保持牢固位置 — 即使是角落和邊緣也能輕松清潔。工作完成後，可輕鬆將使用過的布料從 EasyFix 地板噴嘴上取下，而不會接觸到污垢：只需踩踏布料上的腳踏板，然後將噴嘴從上面拉開即可。