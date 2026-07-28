SC EasyFix 即棄布
一套15個一次性布料，用於EasyFix地板噴嘴，用於快速，衛生地清潔硬表面。黃色的鉤環帶使布料易於連接。
用於EasyFix地板噴嘴的EasyFix一次性布套包含15種創新的一次性布料，由優質吸水材料製成。當您需要快速時，您總是可以隨時準備一塊新布 - 在所有硬表面上進行更簡單，更衛生的清潔。即使是角落和邊緣也可以毫不費力地清潔。由於採用了鉤環系統，一次性布料可以快速方便地連接到蒸汽清潔器的EasyFix地板噴嘴上：只需將EasyFix地板噴嘴按到布有黃色鉤環條的布料側面即可它已經準備好了。清潔後，布料可以很容易地與家庭垃圾一起處理 - 從而減輕了洗滌髒衣物的疲勞和費時的麻煩。
特點和好處
總是準備一塊乾淨的布
- 對於閃閃發光的清潔效果。
簡單衛生，無需清洗任何東西
- 因此，一次性布料使您免於洗滌髒衣物的疲勞和費時費力。
方便的hoop-and-loop系統
- 由於黃色的hook-and-loop 帶，可以簡單快速地固定布料。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
一次性布料覆蓋地板噴嘴的所有側面
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
高品質和超吸收性材料
- 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|340 x 118 x 3
應用領域
- 硬地板
- 不規則牆面