用於EasyFix地板噴嘴的EasyFix一次性布套包含15種創新的一次性布料，由優質吸水材料製成。當您需要快速時，您總是可以隨時準備一塊新布 - 在所有硬表面上進行更簡單，更衛生的清潔。即使是角落和邊緣也可以毫不費力地清潔。由於採用了鉤環系統，一次性布料可以快速方便地連接到蒸汽清潔器的EasyFix地板噴嘴上：只需將EasyFix地板噴嘴按到布有黃色鉤環條的布料側面即可它已經準備好了。清潔後，布料可以很容易地與家庭垃圾一起處理 - 從而減輕了洗滌髒衣物的疲勞和費時的麻煩。