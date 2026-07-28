SC EasyFix 迷你即棄布
一套15個一次性布料，用於EasyFix Mini地板噴嘴，用於快速，衛生地清潔硬表面。黃色的hoop-and-loop帶使布料易於連接。
當您需要快速時，EasyFix Mini 一次性布套裝有15個由高品質和吸收性材料製成的創新一次性布料，可確保為EasyFix Mini 地板噴嘴提供一塊清爽的布料。由於最佳的污垢鬆動和高污垢吸收，一次性布料可確保在所有堅硬表面上進行徹底和衛生的清潔效果 - 即使在角落和周圍邊緣也是如此。使用鉤環系統，可以快速，輕鬆地將其固定到EasyFix Mini地板噴嘴上，用於蒸汽清潔器。只需將EasyFix Mini地板噴嘴按到布帶有黃色鉤環帶的一側即可使用。清潔後，布料可以很容易地與家庭垃圾一起處理。一次性布料使您免去洗臟布的疲勞和費時。
特點和好處
總是準備一塊乾淨的布
- 對於閃閃發光的清潔效果。
簡單衛生，無需清洗任何東西
- 因此，一次性布料使您免於洗滌髒衣物的疲勞和費時費力。
方便的hoop-and-loop系統
- 由於黃色的hook-and-loop 帶，可以簡單快速地固定布料。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
一次性布料覆蓋地板噴嘴的所有側面
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
高品質和超吸收性材料
- 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
特別適用於狹小空間和難以觸及的區域
- 獲得完美的清潔效果和更大的清潔表面積。
技術說明
技術數據
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|270 x 118 x 3
應用領域
- 硬地板
- 不規則牆面
- 難以到達的區域（角落，縫隙，縫隙等）