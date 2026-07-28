當您需要快速時，EasyFix Mini 一次性布套裝有15個由高品質和吸收性材料製成的創新一次性布料，可確保為EasyFix Mini 地板噴嘴提供一塊清爽的布料。由於最佳的污垢鬆動和高污垢吸收，一次性布料可確保在所有堅硬表面上進行徹底和衛生的清潔效果 - 即使在角落和周圍邊緣也是如此。使用鉤環系統，可以快速，輕鬆地將其固定到EasyFix Mini地板噴嘴上，用於蒸汽清潔器。只需將EasyFix Mini地板噴嘴按到布帶有黃色鉤環帶的一側即可使用。清潔後，布料可以很容易地與家庭垃圾一起處理。一次性布料使您免去洗臟布的疲勞和費時。