清潔敏感表面高效且徹底，從未如此簡單、快速或經濟。 eco!Booster 提供 50% 的更高清潔性能，並且在資源消耗上與 Kärcher 的標準平噴嘴相同，這使其在水和能源效率上比標準平噴嘴高出 50% 。這一點得到了獨立測試機構的確認。這使得清潔變得非常徹底且迅速，節省了時間、水資源和能源。由於清潔非常均勻，污垢可以被有效去除，甚至對於如油漆表面或木材等敏感材料的清潔也無需擔心。與此同時， eco!Booster 還提供了令人印象深刻的操作性能：儘管提供更高的清潔性能，但使用過程中的噪音感知水平比 Kärcher 標準平噴嘴低 25% 。 eco!Booster 120 適用於所有 K 2 和 K 3 級別的 Kärcher 高壓清洗機。