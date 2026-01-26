eco!Booster 120
適合敏感表面 — eco!Booster 的清潔性能比 Kärcher 標準平噴嘴高出 50% ，節省水源、能源和時間。
清潔敏感表面高效且徹底，從未如此簡單、快速或經濟。 eco!Booster 提供 50% 的更高清潔性能，並且在資源消耗上與 Kärcher 的標準平噴嘴相同，這使其在水和能源效率上比標準平噴嘴高出 50% 。這一點得到了獨立測試機構的確認。這使得清潔變得非常徹底且迅速，節省了時間、水資源和能源。由於清潔非常均勻，污垢可以被有效去除，甚至對於如油漆表面或木材等敏感材料的清潔也無需擔心。與此同時， eco!Booster 還提供了令人印象深刻的操作性能：儘管提供更高的清潔性能，但使用過程中的噪音感知水平比 Kärcher 標準平噴嘴低 25% 。 eco!Booster 120 適用於所有 K 2 和 K 3 級別的 Kärcher 高壓清洗機。
特點和好處
清潔性能比 Kärcher 標準扁平噴嘴提高 50% 。
- 徹底、快速且更可持續的清潔。
對水效率提升 50 ％ *
- 節省用水。
能源效率提升 50 ％ *
- 節能。
感知音量最多可減少 25%**
- 使用時更安靜
應用極為多樣化
- 特別適合精緻表面，如油漆或木材。
與所有 Karcher K 2 和 K 3 高壓清洗機兼容。
- 非常適用於後續升級
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.2
|包括包裝的重量 (kg)
|0.3
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|452 x 104 x 42
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97) / 基於與平面噴頭相比，相同的能量和水可以清潔 50 ％更大的表面積。 /
** 與使用 Kärcher 標準扁平噴嘴時的感知噪音水平相比。具體數值可能因所使用的設備而異。
應用領域
- 車輛
- 摩托車和踏板車
- 小型房屋外牆
- 圍欄
- 家庭和花園周圍的區域