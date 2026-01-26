eco!Booster 145
理想適用於精緻表面，非常高效 ——eco!Booster 的清潔性能比扁平噴嘴高 50% ，節省了水、能源和時間。
高效且徹底地清潔精緻表面從未如此簡單、快速和經濟。 eco!Booster 提供 50% 更高的清潔性能，同時資源消耗無增，使其水和能源效率比扁平噴嘴高出 50% 。這樣的優勢使得清潔變得非常徹底和快速，同時節省了時間、水和能源。由於清潔效果非常均勻，污垢能夠被非常有效地去除，即使是像塗漆表面或木材等精緻材料也可以放心清潔。從噴槍上拆下附件後，頑固的污垢也能輕鬆應對。 eco!Booster 145 適用於所有 Kärcher K 5 級別的高壓清洗機。
特點和好處
清潔性能比 Kärcher 標準扁平噴嘴提高 50% 。
- 徹底、快速且更可持續的清潔。
對水效率提升 50 ％ *
- 節省用水。
能源效率提升 50 ％ *
- 節能。
感知音量最多可減少 25%**
- 使用時更安靜
可拆卸的附件
- 使用靈活且易於存放
使用釋放按鈕單手簡便拆卸附件
- 拆卸簡便方便。
應用極為多樣化
- 特別適合精緻表面，如油漆或木材。
適用於所有 Kärcher K 5 級別的高壓清洗機
- 非常適用於後續升級
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.4
|包括包裝的重量 (kg)
|0.5
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|615 x 108 x 51
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97) / 基於與平面噴頭相比，相同的能量和水可以清潔 50 ％更大的表面積。 /
** 與使用 Kärcher 標準扁平噴嘴時的感知噪音水平相比。具體數值可能因所使用的設備而異。
應用領域
- 車輛
- 摩托車和踏板車
- 小型房屋外牆
- 圍欄
- 家庭和花園周圍的區域