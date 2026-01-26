高效且徹底地清潔精緻表面從未如此簡單、快速和經濟。 eco!Booster 提供 50% 更高的清潔性能，同時資源消耗無增，使其水和能源效率比扁平噴嘴高出 50% 。這樣的優勢使得清潔變得非常徹底和快速，同時節省了時間、水和能源。由於清潔效果非常均勻，污垢能夠被非常有效地去除，即使是像塗漆表面或木材等精緻材料也可以放心清潔。從噴槍上拆下附件後，頑固的污垢也能輕鬆應對。 eco!Booster 145 適用於所有 Kärcher K 5 級別的高壓清洗機。