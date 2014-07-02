過濾器 T / NT

Kärcher HEPA平褶式過濾器, H級塵

HEPA平褶式過濾器, H級塵

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Kärcher 平面折疊過濾器，標準 BIA C或M級塵以下

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Kärcher 粗過濾器，吸水時用

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Kärcher 主過濾器籃

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Kärcher 高效能過濾器

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Kärcher 特別用途的過濾袋，濕式過濾袋

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Kärcher 板式過濾器，標準，用於BIA的C或M級塵

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Kärcher 用於無塵可拋棄式的特殊塑膠袋

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Kärcher 隔膜過濾器/布過濾

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Kärcher 織布過濾袋

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Kärcher 廢氣過濾器

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