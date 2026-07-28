FJ 3 泡沫噴嘴具有超強泡沫，能輕鬆清潔所有表面，如油漆、玻璃和石材。非常適合於清潔車輛、冬季花園、花園家具、外牆、樓梯、大篷車、小徑、牆壁、百葉窗、露台、車道等。容器容量約為 0.3 升。直接將 Kärcher 清潔劑倒入泡沫噴嘴，將噴嘴連接到噴槍上並噴塗泡沫。噴射水平可根據需要進行調整。適用於所有 Kärcher K 2 至 K 7 系列的高壓清洗機。與 Kärcher 超強泡沫清潔劑一起使用效果更佳。