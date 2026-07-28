FJ 3
FJ 3 泡沫噴嘴，用於強力泡沫清潔（例如超強泡沫清潔劑）。適用於汽車、摩托車等，也可用於將清潔產品應用於石材、木材表面和外牆。
FJ 3 泡沫噴嘴具有超強泡沫，能輕鬆清潔所有表面，如油漆、玻璃和石材。非常適合於清潔車輛、冬季花園、花園家具、外牆、樓梯、大篷車、小徑、牆壁、百葉窗、露台、車道等。容器容量約為 0.3 升。直接將 Kärcher 清潔劑倒入泡沫噴嘴，將噴嘴連接到噴槍上並噴塗泡沫。噴射水平可根據需要進行調整。適用於所有 Kärcher K 2 至 K 7 系列的高壓清洗機。與 Kärcher 超強泡沫清潔劑一起使用效果更佳。
特點和好處
RM易於更換
- 便於使用
強力的，附著泡沫
- 清潔各種表面毫不費力
透明的清潔劑容箱
- 內容總是可見
技術說明
技術數據
|顏色
|煙煤色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.1
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|118 x 93 x 118
|兼容性
|零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
應用領域
- 車輛
- 溫室花園
- 摩托車和踏板車
- 陽台
- 百葉窗 / 捲簾
- 小徑
- （院子）入口、車道
- 花園牆和石牆
- 移動房屋