FJ 3 泡沫噴嘴
FJ 3泡沫噴頭，用於用強力泡沫清潔（例如，超泡沫清潔劑）。 用於汽車，摩托車等，以及將清潔產品塗在石材和木材的表面和立面上。
FJ 3泡沫噴頭具有超強泡沫，可輕鬆清潔所有表面，例如：油漆，玻璃和石材。 車輛，冬季園藝，園藝家具，外牆，樓梯，露營車，路徑，牆壁，百葉窗，露台，車道等。容器容量0.3升，將Kärcher清潔劑直接倒入泡沫噴頭中，將噴頭連接到噴槍上並塗抹泡沫。 射流高度可根據需要進行調整。 適用於所有K 2至K 7級的Kärcher高壓清洗機。 適合與Kärcher超泡沫清潔劑一起使用。
特點和好處
RM易於更換
- 便於使用
強力的，附著泡沫
- 清潔各種表面毫不費力
透明的清潔劑容箱
- 內容總是可見
技術說明
技術數據
|顏色
|煙煤色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|93 x 201 x 120
|兼容性
|零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
應用領域
- 車輛
- 溫室花園
- 摩托車和踏板車
- 陽台
- 百葉窗 / 捲簾
- 小徑
- （院子）入口、車道
- 花園牆和石牆
- 移動房屋