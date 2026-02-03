FJ 3 泡沫噴嘴

FJ 3泡沫噴頭，用於用強力泡沫清潔（例如，超泡沫清潔劑）。 用於汽車，摩托車等，以及將清潔產品塗在石材和木材的表面和立面上。

FJ 3泡沫噴頭具有超強泡沫，可輕鬆清潔所有表面，例如：油漆，玻璃和石材。 車輛，冬季園藝，園藝家具，外牆，樓梯，露營車，路徑，牆壁，百葉窗，露台，車道等。容器容量0.3升，將Kärcher清潔劑直接倒入泡沫噴頭中，將噴頭連接到噴槍上並塗抹泡沫。 射流高度可根據需要進行調整。 適用於所有K 2至K 7級的Kärcher高壓清洗機。 適合與Kärcher超泡沫清潔劑一起使用。

特點和好處
RM易於更換
  • 便於使用
強力的，附著泡沫
  • 清潔各種表面毫不費力
透明的清潔劑容箱
  • 內容總是可見
技術說明

技術數據

顏色 煙煤色
重量 (kg) 0.1
包括包裝的重量 (kg) 0.2
尺寸(長x寬x高) (mm) 93 x 201 x 120
兼容性 零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
應用領域
  • 車輛
  • 溫室花園
  • 摩托車和踏板車
  • 陽台
  • 百葉窗 / 捲簾
  • 小徑
  • （院子）入口、車道
  • 花園牆和石牆
  • 移動房屋