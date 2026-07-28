Foam nozzle KHB 5
FJ 24 手持式泡沫噴射器用於帶有Kärcher手持式清潔劑的家用和花園清潔劑。
有時不僅僅需要水就可以達到理想的清潔效果。 用於 Kärcher 手持式清潔器的FJ 24 手持式泡沫噴射器使該任務輕鬆完成。 只需在0.3升的水箱中填充家用和花園清潔劑，將泡沫噴嘴連接到擴展件上即可開始使用：由於泡沫可確保徹底清潔，而噴嘴高度可根據需要而進行旋轉操作，因此所有清潔任務都能夠完成而毫不費力。 成功的快速連接系統使單手就可以斷開泡沫噴射器和延長管之間的連接，從而可以切換到另一台Kärcher手持式清潔器附件。 FJ 24 手持式泡沫噴射器適用於 Kärcher 手持式清洗機（KHB 5 電池和後續型號），但不適用於K 2至K 7級高壓清洗機。
特點和好處
容積為0.3升的容器
- 容器中裝有足夠的清潔劑，可應付一次充滿的電池。
更換不同的洗滌劑很容易
- 使用兼容的Kärcher洗滌劑輕鬆進行清潔。
有效力的泡沫
- 輕鬆清潔所有表面。
透明的清潔劑容箱
- 容器填充量始終可見。
可調噴霧角度
- 使方便的垂直和水平工作能以完成。
快速連接轉接器
- 得益於久經考驗的快速連接系統，無需更換配件。
技術說明
技術數據
|顏色
|煙煤色
|重量 (kg)
|0.2
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|205 x 93 x 132
應用領域
- 露台
- 花盆
- 裝飾物（花盆等）
- 單車
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 清潔園藝機器和工具
- 園林玩具
- 摩托車和踏板車
- 垃圾桶
- 百葉窗 / 捲簾