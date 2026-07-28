有時不僅僅需要水就可以達到理想的清潔效果。 用於 Kärcher 手持式清潔器的FJ 24 手持式泡沫噴射器使該任務輕鬆完成。 只需在0.3升的水箱中填充家用和花園清潔劑，將泡沫噴嘴連接到擴展件上即可開始使用：由於泡沫可確保徹底清潔，而噴嘴高度可根據需要而進行旋轉操作，因此所有清潔任務都能夠完成而毫不費力。 成功的快速連接系統使單手就可以斷開泡沫噴射器和延長管之間的連接，從而可以切換到另一台Kärcher手持式清潔器附件。 FJ 24 手持式泡沫噴射器適用於 Kärcher 手持式清洗機（KHB 5 電池和後續型號），但不適用於K 2至K 7級高壓清洗機。