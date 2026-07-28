FR 噴嘴經典套件, 028

專用於FR Classic表面清潔劑的噴頭套件。

功能強大且可靠：該噴頭套件可確保FR Classic高壓清洗機的最佳清潔性能，並同時確保操作可靠性。

技術說明

技術數據

噴嘴尺寸 ( ) 28
連接螺紋 M22 x 1,5
兼容的設備