FR 噴嘴套件, 1300 l/h - 1800 l/h

機器專用噴頭套件Kärcher強力噴頭，用於硬表面清潔劑

技術說明

技術數據

水流量 (l/h) 1300 / 1800
連接螺紋 M22 x 1,5
包括包裝的重量 (kg) 0.1