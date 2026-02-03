G 145 Q Full Control
用於更換 K 4 至 K 5 級的 Power Control 和 Full Control 高壓清洗機的高壓噴槍
高壓噴槍可在清潔時進行更多控制。 配備用於顯示壓力等級和清潔劑模式的 LED 顯示屏，以及快速連接轉接器。 通過轉動 Vario Power 噴槍，可以設置壓力等級 SOFT、MEDIUM 和 HARD 或清潔劑模式。 LED 顯示屏在任何天氣條件下都易於閱讀。 該噴槍適用於 K 4 至 K 5 級的所有 Kärcher Power Control 和 Full Control 高壓清洗機。
特點和好處
Kärcher Power Control 和 Full Control 高壓清洗機的備用噴槍，等級 K 4 至 K 5
- 便於更換噴槍。
易於閱讀的 LED 顯示屏，用於指示壓力設置和清潔劑模式
- 為了輕鬆選擇適合於所選清潔對象的壓力水平。
快速連接轉接器
- 快速連接系統，易於連接噴槍和高壓軟管。
卡口連接
- 允許連接所有Kärcher配件。
低壓清潔劑的應用
- 清潔劑的舒適應用。
孩童安全鎖
- 擋住噴槍扳機。
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.6
|包括包裝的重量 (kg)
|0.8
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|552 x 43 x 223