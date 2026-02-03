高壓噴槍可在清潔時進行更多控制。 配備用於顯示壓力等級和清潔劑模式的 LED 顯示屏，以及快速連接轉接器。 通過轉動 Vario Power 噴槍，可以設置壓力等級 SOFT、MEDIUM 和 HARD 或清潔劑模式。 LED 顯示屏在任何天氣條件下都易於閱讀。 該噴槍適用於 K 4 至 K 5 級的所有 Kärcher Power Control 和 Full Control 高壓清洗機。