G 180 Q COMFORT!Hold 觸發式噴槍讓高壓清洗變得更加輕鬆。得益於創新的 COMFORT!Hold 機制，握持力可減少多達 50%* 。這不僅能緩解緊繃感與疲勞跡象，還能提高工作效率，特別適合長時間使用和清潔大面積區域。為了進一步提升清潔效率，如果高壓清洗機配備清潔劑入口，則可直接通過噴槍應用清潔劑。此外，兒童安全鎖可以輕鬆鎖定噴槍觸發器， Quick Connect 快速連接適配器則使高壓軟管的安裝更加便捷。該觸發式噴槍適用於所有 Kärcher K 2 至 K 7 等級的高壓清洗機。 * 與 Kärcher 標準觸發式噴槍相比， Kärcher COMFORT!Hold 觸發式噴槍的握持力需求降低。具體數值因所使用的設備而異。