G 180 Q COMFORT!Hold 觸發式噴槍適用於高壓清洗機，通過減少握持力，確保最大的舒適性。
G 180 Q COMFORT!Hold 觸發式噴槍讓高壓清洗變得更加輕鬆。得益於創新的 COMFORT!Hold 機制，握持力可減少多達 50%* 。這不僅能緩解緊繃感與疲勞跡象，還能提高工作效率，特別適合長時間使用和清潔大面積區域。為了進一步提升清潔效率，如果高壓清洗機配備清潔劑入口，則可直接通過噴槍應用清潔劑。此外，兒童安全鎖可以輕鬆鎖定噴槍觸發器， Quick Connect 快速連接適配器則使高壓軟管的安裝更加便捷。該觸發式噴槍適用於所有 Kärcher K 2 至 K 7 等級的高壓清洗機。 * 與 Kärcher 標準觸發式噴槍相比， Kärcher COMFORT!Hold 觸發式噴槍的握持力需求降低。具體數值因所使用的設備而異。
特點和好處
COMFORT!Hold 機制
快速高壓接口
卡口連接
無需噴槍桿，直接通過扳機槍進行清潔劑的應用
沖洗噴嘴直接集成於扳機槍上（無需噴桿）
孩童安全鎖
兼容所有 Kärcher K 2 至 K 7 等級，配備 Quick Connect 接頭的高壓清洗機
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.4
|包括包裝的重量 (kg)
|0.6
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|548 x 191 x 38