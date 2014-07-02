軟管和噴桿支架VA

軟管和噴桿壁架，用於安全，實用地存放高壓軟管或噴桿。 不銹鋼壁掛架。

軟管和噴桿壁架，用於安全，實用地存放高壓軟管或噴桿。 不銹鋼壁掛架。

技術說明

技術數據

包括包裝的重量 (kg) 0.7