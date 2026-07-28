eco!Booster 適用於 Kärcher 生產的冷水和熱水高壓清洗機（最高 85°C ），與 EASY!Lock 接口兼容，噴嘴尺寸為 040 。與 Kärcher 功率噴嘴相比，它提供了令人印象深刻的 50% 更高的面積性能。增加的噴頭寬度確保降低能源和水的消耗，因此具有更高的效率。非常適合清潔像抹灰外牆或木牆等精細表面。這種革命性的噴嘴概念通過吸入系統中的空氣來引導水流。這使得在短時間內實現令人印象深刻的清潔效果，對於建築或車輛清潔等行業特別重要。