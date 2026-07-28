相較於 Kärcher 功率噴嘴， eco!Booster 的面積性能高出 50 ％。非常適合清潔像抹灰外牆或木牆等精細表面。此外，增加的噴頭寬度帶來了更高的效率，從而降低了能源和水的消耗。 eco!Booster 適用於 Kärcher 生產的冷水和熱水高壓清洗機（最高 85°C ），與 EASY!Lock 接口兼容，噴嘴尺寸為 045 。這種革命性的噴嘴概念通過吸入空氣來引導水流。因此，能夠在更短時間內取得頂級的清潔效果，對於建築行業或車輛清潔等目標群體具有重要意義。