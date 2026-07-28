HydroBooster JET TR 050 Professional
比 Kärcher 功率噴嘴面積性能高 50% 的 eco!Booster ；非常適合用於精細表面。適用於冷水和熱水高壓清洗機（噴嘴尺寸 050 ）。
相較於 Kärcher 功率噴嘴， eco!Booster 的面積性能提高了 50 ％，非常適合清潔像抹灰外牆或木牆等精細表面。這種效率提升源自增加的噴頭寬度，並導致能源和水的更低消耗。它適用於 Kärcher 生產的冷水和熱水高壓清洗機（最高 85°C ），與 EASY!Lock 接口兼容，噴嘴尺寸為 050 。通過革命性的噴嘴概念，吸入空氣以引導水流。這使得能夠在更短時間內取得出色的清潔效果，對於建築或車輛清潔等行業至關重要。
特點和好處
與平面噴頭相比具有 50% 更高的清潔效能
- 徹底、快速且更可持續的清潔。
用水效率提升 50%¹⁾
- 節省用水。
能源效率提升 50%¹⁾
- 節能。
應用極為多樣化
- 特別適合精緻表面，如油漆或木材。
技術說明
技術數據
|壓力 (bar)
|max. 300
|溫度 (°C)
|max. 85
|噴嘴尺寸 ( )
|50
|連接螺紋
|EASY!Lock快接鎖
|包括包裝的重量 (kg)
|0.5
¹⁾基於在相同能源及用水量下，清潔面積比 Kärcher 標準平噴嘴多 50% 的能力。
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應用領域
- 外牆清潔
- 市政應用，例如清洗建築外牆或圍欄。
- 車輛清洗
- 農業中清潔動物棚舍