相較於 Kärcher 功率噴嘴， eco!Booster 的面積性能提高了 50 ％，非常適合清潔像抹灰外牆或木牆等精細表面。這種效率提升源自增加的噴頭寬度，並導致能源和水的更低消耗。它適用於 Kärcher 生產的冷水和熱水高壓清洗機（最高 85°C ），與 EASY!Lock 接口兼容，噴嘴尺寸為 050 。通過革命性的噴嘴概念，吸入空氣以引導水流。這使得能夠在更短時間內取得出色的清潔效果，對於建築或車輛清潔等行業至關重要。