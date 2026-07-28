手柄 IB 7/40

安裝在噴嘴延長件上的手柄，便於雙手操作。

技術說明

技術數據

重量 (kg) 0.2
包括包裝的重量 (kg) 0.2
尺寸(長x寬x高) (mm) 220 x 170 x 65
兼容的設備