適用於 IB 7/40 的完整噴射管延長件

300 毫米噴嘴延長件

技術說明

技術數據

重量 (kg) 0.1
包括包裝的重量 (kg) 0.1
尺寸(長x寬x高) (mm) 340 x 40 x 40
兼容的設備