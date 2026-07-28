Illumination hand trigger gun IB 7/40

照明燈可安裝在噴射槍上，用於照亮工作區域。

技術說明

技術數據

重量 (kg) 0.4
包括包裝的重量 (kg) 0.5
尺寸(長x寬x高) (mm) 95 x 95 x 95
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