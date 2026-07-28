適用於Inno/簡易套件 500 - 600 升/小時的噴頭套件 055

最佳適應不同的機器輸出，以實現經濟用途。

技術說明

技術數據

水流量 (l/h) 500 - 600
連接螺紋 EASY!Lock快接鎖
包括包裝的重量 (kg) 0.1