適用於Inno / Easy Set HD 13/18的噴頭套件110

最佳地適應不同的機器輸出，以實現經濟用途。

技術說明

技術數據

水流量 (l/h) 1300
連接螺紋 M22 x 1,5
包括包裝的重量 (kg) 0.2