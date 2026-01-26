配合強大的入口旋轉噴頭，污垢衝擊噴嘴甚至可以清除非常頑固的污垢，並徹底清潔乾淨。 旋轉點噴嘴毫不費力地清除了空氣中的污垢，例如，迅速幫助恢復了苔蘚或侵蝕的表面。 污垢衝擊噴嘴還能使用在大面積區域。 適用於所有Kärcher的K 2和K 3級高壓清洗機。