污垢衝擊噴嘴適用於所有 Kärcher 的 K 4 和 K 5 級高壓清洗機，其強大帶有旋轉點噴嘴的中置旋轉噴頭可輕鬆去除空氣中的污垢。 這意味著您可以清除頑固的污垢，例如長滿苔蘚或侵蝕的表面，並使表面立即恢復光澤。 污垢衝擊噴嘴還能使用在大面積區域。