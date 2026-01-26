K4至K5 全控 DB 145 污垢衝擊噴嘴
帶有強力中置旋轉噴頭的污垢衝擊噴嘴可使用在Kärcher的K 4和K 5級高壓清洗機。用於特別頑固的污垢，例如在長滿苔蘚或侵蝕的表面。
污垢衝擊噴嘴適用於所有 Kärcher 的 K 4 和 K 5 級高壓清洗機，其強大帶有旋轉點噴嘴的中置旋轉噴頭可輕鬆去除空氣中的污垢。 這意味著您可以清除頑固的污垢，例如長滿苔蘚或侵蝕的表面，並使表面立即恢復光澤。 污垢衝擊噴嘴還能使用在大面積區域。
特點和好處
旋轉點噴嘴
- 能有效去除耐磨表面上的頑固污垢
高壓強力清潔
- 針對性清潔頑固的污垢。
清潔性能比 Kärcher 標準扁平噴嘴提高 100% 。
- 高效且快速的清潔體驗
卡口連接
- 便於使用
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.2
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|450 x 41 x 41
應用領域
- 車輛
- 甚至頑固的污垢
- 花園牆和石牆
- 車輛底部