公接頭

硬化不銹鋼螺紋公接頭，用於快速聯接6.401-458。 帶M 22 x 1.5外螺紋。

技術說明

技術數據

連接螺紋 M22 x 1,5
重量 (g) 97
包括包裝的重量 (kg) 0.2