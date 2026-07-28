浴室的完美清潔：採用高品質微纖維製成的浴室用微纖維布。用於地板噴嘴EasyFix的兩塊微纖維地板布確保浴室地板清潔乾淨，並且使用鉤環系統，可以快速輕鬆地連接到地板噴嘴EasyFix，並且無需接觸污垢即可再次移除。使用微噴磨料蓋作為手動噴嘴，您可以毫不費力地去除頑固的水垢和肥皂殘留物，而微纖維拋光布將使鏡子和其他光滑表面像新的一樣閃閃發光。