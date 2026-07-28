␍浴室微纖維布套
用於浴室蒸汽清潔的高品質微纖維布，包含兩個高質量的微纖維地板布，一個用於手動噴嘴的微纖維磨料蓋和一個微纖維拋光布。
浴室的完美清潔：採用高品質微纖維製成的浴室用微纖維布。用於地板噴嘴EasyFix的兩塊微纖維地板布確保浴室地板清潔乾淨，並且使用鉤環系統，可以快速輕鬆地連接到地板噴嘴EasyFix，並且無需接觸污垢即可再次移除。使用微噴磨料蓋作為手動噴嘴，您可以毫不費力地去除頑固的水垢和肥皂殘留物，而微纖維拋光布將使鏡子和其他光滑表面像新的一樣閃閃發光。
特點和好處
優質微纖維
- 在所有堅硬的表面上都能獲得最佳的污垢鬆動和高水平的污垢吸收，從而實現徹底清潔。
- 可以機洗至60°C。不要使用任何柔軟劑。
用於手動噴嘴的微纖維磨料蓋，具有磨蝕性和柔軟的微纖維
- 由於磨料纖維，最佳去除水垢和肥皂殘留物。
- 柔軟的微纖維帶來最佳的污垢吸收。
方便的hoop-and-loop系統
- 地板清潔布只需輕輕按壓即可輕鬆固定在地板噴嘴上。
- 清潔時，地板清潔布沒有滑落。
地板清潔布上的基帶
- 更換布料時不要接觸污垢：只需踩下基帶，然後將地板吸嘴向上拉。
地板清潔布覆蓋地板噴嘴的四周
- 輕鬆清潔角落，邊緣和其他難以觸及的區域。
高品質微纖維拋光布
- 無條紋拋光效果。
- 吸水性極佳。
技術說明
技術數據
|纖維成分紡織品
|拋光布: 70% 聚酯; 30% 聚酰胺
|顏色
|白色
|重量 (kg)
|0.1
|包括包裝的重量 (kg)
|0.2
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|345 x 112 x 18
應用領域
- 硬地板
- 淋浴間/浴缸
- 洗手盆
- 配件(ORI:水龍頭)
- 鏡子