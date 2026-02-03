MJ 160 4 合 1 多功能噴嘴在單一噴槍中提供四種不同的噴射模式：清潔劑噴射、高壓扁平噴射、旋轉噴嘴以及寬幅扁平噴射模式。只需旋轉噴槍即可輕鬆選擇所需的噴射模式，無需繁瑣地更換噴槍，節省時間。同時， Multi Jet 以其操作簡便性和更高的應用舒適性令人印象深刻，與其前身 Kärcher MJ 3 合 1 噴嘴相比，其重量減輕了 25% 。適用於 Kärcher K 4 和 K 5 高壓清洗機。這款多功能噴嘴是家居、花園和汽車清潔的全能助手。