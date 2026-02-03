MJ 4-in-1
MJ 160 4 合 1 多功能噴嘴，適用於 K 4 和 K 5 高壓清洗機：具備旋轉噴嘴、高壓扁平噴射、清潔劑噴射以及寬扁平噴射功能。
MJ 160 4 合 1 多功能噴嘴在單一噴槍中提供四種不同的噴射模式：清潔劑噴射、高壓扁平噴射、旋轉噴嘴以及寬幅扁平噴射模式。只需旋轉噴槍即可輕鬆選擇所需的噴射模式，無需繁瑣地更換噴槍，節省時間。同時， Multi Jet 以其操作簡便性和更高的應用舒適性令人印象深刻，與其前身 Kärcher MJ 3 合 1 噴嘴相比，其重量減輕了 25% 。適用於 Kärcher K 4 和 K 5 高壓清洗機。這款多功能噴嘴是家居、花園和汽車清潔的全能助手。
特點和好處
通過旋轉噴槍輕鬆選擇合適的噴射模式
四種噴射模式集成於一支噴槍內
噴槍配備安裝輔助裝置
減輕重量 25%*
適用於所有 Kärcher K 4 和 K 5 高壓清洗機
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.4
|包括包裝的重量 (kg)
|0.4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|450 x 59 x 59
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97) / 與 Kärcher 前一代 MJ 3 合 1 多功能噴嘴型號的重量相比。
應用領域
- 車輛
- 摩托車和踏板車
- 花園牆和石牆
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 圍欄
- 小型房屋外牆
- 清潔園藝機器和工具
- 家庭和花園周圍的區域