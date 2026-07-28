MJ 4-in-1 K7
MJ 180 4 合 1 多功能噴嘴，適用於 K 6 和 K 7 高壓清洗機：具備旋轉噴嘴、高壓扁平噴射、清潔劑噴射以及寬扁平噴射功能。
MJ 180 4 合 1 多功能噴嘴在單一噴槍中提供四種不同的噴射模式：清潔劑噴射、高壓扁平噴射、旋轉噴嘴以及寬幅減壓扁平噴射模式。只需旋轉噴槍即可輕鬆選擇所需的噴射模式，無需繁瑣地更換噴槍，節省時間。同時，與 Kärcher 前一代 MJ 3 合 1 噴嘴相比， Multi Jet 的重量減輕了 25% ，操作更輕便。適用於 Kärcher Home & Garden 系列的 K 6 和 K 7 等級高壓清洗機。這款多功能噴嘴是家居、花園和汽車清潔的全能助手。
特點和好處
通過旋轉噴槍輕鬆選擇合適的噴射模式
- 無需耗時更換噴槍
四種噴射模式集成於一支噴槍內
- 旋轉噴嘴、高壓扁平噴射、清潔劑噴射和寬幅扁平噴射 —— 提供靈活操作
噴槍配備安裝輔助裝置
- 確保正確安裝與使用
重量減輕 25%¹⁾
- 提供更高的舒適性與便利性
適用於所有 Kärcher K 6 和 K 7 高壓清洗機
- 非常適用於後續升級
技術說明
技術數據
|顏色
|黑色
|重量 (kg)
|0.4
|包括包裝的重量 (kg)
|0.4
|尺寸(長x寬x高) (mm)
|450 x 59 x 59
零售家用轉接器M(2.643-950.0)適用於舊款高壓槍把2010前轉接新款噴桿或配件用(包含gun M, 96, 97)
¹⁾ 與前代 Kärcher MJ 3 合 1 多功能噴槍的重量對比（本款更輕 / 更重 / 重量相同）。
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應用領域
- 車輛
- 摩托車和踏板車
- 花園牆和石牆
- 花園 / 露台 / 陽台家具
- 圍欄
- 小型房屋外牆
- 清潔園藝機器和工具
- 家庭和花園周圍的區域