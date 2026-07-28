MJ 180 4 合 1 多功能噴嘴在單一噴槍中提供四種不同的噴射模式：清潔劑噴射、高壓扁平噴射、旋轉噴嘴以及寬幅減壓扁平噴射模式。只需旋轉噴槍即可輕鬆選擇所需的噴射模式，無需繁瑣地更換噴槍，節省時間。同時，與 Kärcher 前一代 MJ 3 合 1 噴嘴相比， Multi Jet 的重量減輕了 25% ，操作更輕便。適用於 Kärcher Home & Garden 系列的 K 6 和 K 7 等級高壓清洗機。這款多功能噴嘴是家居、花園和汽車清潔的全能助手。